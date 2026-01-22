中国人型ロボット産業　2025年は完成品メーカーが140社超に

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

工業・情報化部（省）の張雲明副部長は21日、国務院新聞弁公室が北京市で開催した記者会見で、「2025年に中国の人型ロボット産業では完成品メーカーが140社を超え、人型ロボット製品が330種類以上発表された」と述べた。

人型ロボットは25年の春晩（春節＜旧正月＞を祝う中国の国民的年越し番組）のステージに登場したり、スポーツ大会で競技に参加したりするなどして、さまざまな動作が可能となった。張副部長は、「業界では、2025年は人型ロボット大量生産元年であり、ロボット産業は満を持して発展のタイミングを待っており、今後の見通しは非常に明るいとの見方で一致している」と述べた。

中国の人型ロボットは現在、「しっかり立てる、安定して歩ける、速く走れる」段階をすでにクリアし、さらに「ステージでパフォーマンスできる」「競技場を駆けることができる」段階から、「家庭で役に立つ」「工場で作業を担える」段階へと加速度的な転換を遂げつつある。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年1月22日