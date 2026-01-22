寒波襲来も食料の供給状態は万全　新疆

新疆維吾爾（ウイグル）自治区は、ここ数日、広範囲にわたる寒波に見舞われている。自治区の複数の当局は連携し、緊急時の供給確保やリアルタイム監視などの措置を講じ、食料供給のセーフティネット強化に尽力している。新華社が伝えた。

新疆各地の野菜卸売市場や直売店では、各種果物や野菜の供給も品数も十分な状態を保ち、市場取引は活況を呈している。全自治区の果物・野菜流通の拠点である新疆九鼎農産品卸売市場は、冬季供給警戒メカニズムを発動し、事前に供給源を確保して備蓄を強化している。各直売店や生鮮市場においても、在庫は十分に確保され、価格は安定しており、市民は通常通り購買できる状態が保たれている。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年1月22日