中国で要介護レベル「中度」以上の高齢者に補助金支給開始

中国民政部（省）と財政部（省）はこのほど、今年1月1日から、要介護レベルが「中度」以上の高齢者を対象に、介護補助金を支給する政策が中国全土で正式に実施されるようになったことを発表した。

今年1月1日から、要介護レベルが「中度」、「重度」、「介護がなければ生活ができない」と認定された高齢者は、「民政通」（ミニプログラムとアプリを含む）を通して、1ヶ月当たり最高800元(1元は約22.7円)の介護補助金を申請することができるようになった。補助金は、電子クーポンの形で、1ヶ月ごとに支給され、それを利用した場合の割引の割合は在宅介護が50％、施設での介護が40％となる。補助金の対象となるサービスには、在宅やコミュニティ、施設での介護サービスが含まれ、食事介助、入浴介助、清掃、移動支援、緊急時対応、医療支援 通院介助、リハビリ・ケア、デイサービスといった内容をカバーしている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年1月23日