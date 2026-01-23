中国、2025年度商業宇宙打ち上げ数が50回に

中国の商業宇宙事業は2025年、急速な発展を維持し、年間で50回の打ち上げを達成し、中国の年間宇宙打ち上げ総数の54％を占めたことが、国家航天局への取材で分かった。このうち、商業キャリアロケットの打ち上げは25回、本格運用に入った海南商業宇宙発射場は9回の打ち上げを実施、その他の商業衛星打ち上げは16回だった。人民日報が伝えた。

軌道投入された商業衛星は年間311基に上り、中国の年間軌道投入衛星総数の84％を占めた。再利用型キャリアロケット技術の開発も加速している。「朱雀3号」が初飛行を完了し、第2段の軌道投入に成功するとともに、第1段の再突入・帰還などの中核技術検証を実施した。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年1月23日