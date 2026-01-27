北海道で列車とトラックの衝突事故、中国人4人が巻き込まれる　総領事館がサポート

日本の警察の発表によると、北海道根室市で今月26日午前に発生した列車とトラックが衝突した事故で、中国人4人が負傷した。在札幌中国総領事館は、事故に遭った4人に対して、必要とする保護やサポートを行うとしている。

現地時間今月26日午前、北海道根室市で列車とトラックが衝突する事故が発生。地元警察によると、トラックを運転していた男性は、病院に搬送後、死亡が確認された。また、列車の乗務員と乗客5人が負傷し、うち乗客4人が病院に運ばれた。搬送された乗客は意識があったという。

中国外交部(外務省)領事司は同日午後に、中国の国民に対して、「春節(旧正月、今年は2月17日)期間中、日本への渡航を控えるように呼びかける」と発表した。

その理由については、「最近、日本社会は治安が不安定で、中国国民を狙った犯罪が多発している。一部の地域では、地震も相次いで発生し、負傷者が出ており、日本政府はすでに今後も地震が発生する可能性があるとして、注意を呼び掛けている。中国国民は日本で深刻な安全上の脅威に直面している」としている。

春節が近づき、中国外交部や在日本中国大使館・領事館は中国国民に対して、日本に渡航するのは控えるようにと呼び掛けているほか、日本に滞在している中国国民に対しては、現地の治安情勢や地震、二次災害の警報などに細心の注意を払い、安全意識を高め、身の安全の確保を強化するように呼び掛けている。そして、緊急事態に直面した場合は、すぐに警察に通報するほか、在日本中国大使館・領事館に連絡して助けを求めるようにとしている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年1月27日