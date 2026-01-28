APEC「中国イヤー」初の公式行事は2月1-10日まで広州で開催　外交部が発表

外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は28日の定例記者会見で、2026年アジア太平洋経済協力（APEC）の議長国である中国は、2月1日から10日まで広東省広州市でAPEC第1回高級実務者会合及び関連会合を開催すると発表した。これはAPEC「中国イヤー」における最初の公式行事となる。

郭報道官は、「今回の会合は2026年APEC会議のテーマ『アジア太平洋共同体の構築と共同繁栄の促進』及び三つの優先分野『開放、イノベーション、協力』に焦点を当て、各分野・各メカニズムにおける協力を全面的に開始し、具体的な協力について踏み込んだ議論を行い、11月の非公式首脳会議に向けて成果を積み上げる」と述べた。（編集AK）

「人民網日本語版」2026年1月28日