パンダの「暁暁」と「蕾蕾」が無事中国に到着

日本の上野動物園で飼育されていたジャイアントパンダの「暁暁(シャオシャオ)」と「蕾蕾(レイレイ)」が北京時間今月28日午前1時、四川省の成都天府国際空港に無事到着した。その後、午前6時に、中国ジャイアントパンダ保護研究センター・雅安基地に移動し、隔離検疫に入った。

「暁暁」と「蕾蕾」が順調に帰国できるよう、保護センターは経験豊富な専門家を日本に派遣し、日本の専門家と共に、帰国前の準備を進めていた。そして、日本の飼育員と共に、2頭を乗せたチャーター便に乗って、同行した。保護センター・雅安基地は、2頭が隔離検疫期間をスムーズに過ごし、新たな環境にできるだけ早く順応できるよう、パンダ舍の消毒やエサ、飼育管理、健康管理などを含めて、隔離検疫のための各種準備も進めてきた。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年1月28日