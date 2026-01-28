中国初の星間航行学院が設立

中国科学院大学星間航行学院の除幕式が27日午前、中国科学院および「両弾一星」記念館で行われ、中国初の星間航行学院が正式に設立された。中国科学院戦略ハイテク研究局の局長を務める朱俊強院士が同学院の院長に就任した。人民日報が伝えた。

今後10～20年は、中国の星間航行分野が飛躍的に発展する重要な機会期に当たる。独創的基礎研究と技術的ブレイクスルーが深宇宙探査の構図を再編し、国家の競争力にも深い影響を及ぼす見込みだ。同学院は、航空宇宙科学・技術や惑星科学など14の一級学科・専攻分野を網羅するカリキュラム体系を構築する。既存の97科目に加え、新たに22の中核科目を設け、星間動力・推進原理、星間航行環境の感知と利用、惑星動力学と居住可能性、星間社会学とガバナンスなどの先端分野をカバーし、科学・技術・応用の高度な融合を図る。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年1月28日