中国製大型LNG船「海瀚」号、大連で引き渡し

中国が独自開発・設計した17万5000立方メートル級の液化天然ガス（LNG）運搬船「海瀚」号が1月28日、大連で引き渡された。新華網が伝えた。

1月28日に大連で引き渡しが行われた「海瀚号」。画像提供：中船大連造船

今回引き渡された「海瀚」号は、中船大連造船が中国船舶工業貿易と共同で招商輪船向けに建造したものだ。液体貨物タンクの総容積は17万5000立方メートルで、LNGの1日当たりの蒸発率は0.085％まで抑えられており、安全性と安定性が高く、輸送過程でのLNG損失が少ないなどの特徴を有する。

また、新型の二元燃料低速主機を搭載し、国際海事機関（IMO）の最も厳格な排出基準を満たしており、高い省エネ・環境保護性能を備えている。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年1月29日