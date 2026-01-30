四川省甘孜が東南アジア観光市場で人気沸騰　終身パス百万枚発行

四川省甘孜（カンゼ）蔵族自治州の四川甘孜景勝地で、シンガポールの旅行会社・新加坡経典旅游集団が同景勝地の終身パス1万枚を購入した。同社の蒋慧君会長は取材に対し、「東南アジアの観光客で四川省甘孜蔵族自治州に行って、雪山や氷河を見たいという人が増えている。四川甘孜観光はここ数年、東南アジア市場で人気が沸騰している。1万枚ではまだまだ足りない」と話した。中国新聞社が伝えた。

同自治州はこの日、四川甘孜景勝地の終身パス100万枚を世界に向けて発売した。このパスがあれば、海螺溝、稲城亜丁、木格措などの国家4A級以上の景勝地14ヶ所をいつでも周遊することができ、価格は1枚318元（1元は約22.1円）。同自治州は2026年に100万枚の販売を予定しており、1年間の運営状況を見て27年以降も継続して販売するかを決めるという。

蒋会長は、「25年はシンガポールだけで7万人近い観光客が甘孜を訪れた。終身パスは国際市場にとって確実に大きな訴求力がある」と話した。

また、蒋会長は東南アジア市場での甘孜観光人気の理由について、「甘孜蔵族自治州には雪山、氷河、草原、湖があり、熱帯からの観光客にとってそもそも魅力がある。また、シンガポールなどの国から成都への定期直行便が頻繁に飛んでおり、そこにビザ免除政策の実施も加わって、観光客の移動交通が一層便利になった」との見方を示した。

甘孜州文化ラジオテレビ観光局の劉洪局長は、「甘孜蔵族自治州は国際エコ文化観光地を作り上げようとしており、25年に受け入れた海外からの観光客は延べ26万人に達した。そのうちシンガポール、タイ、マレーシアなど東南アジア諸国からの観光客が多数を占めた」と説明した。

甘孜蔵族自治州は国際市場の観光客に人気のある高原観光地であり、四川省西部に位置し、青蔵高原から四川盆地へ至る重要エリアとなっている。自治州全体の面積は14万9700平方メートルに達し、四川省第一の高峰・貢嘎（コンカ）山などの山々のほか、A級観光景勝地115ヶ所を擁する。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年1月30日