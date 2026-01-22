童話の世界に入り込んだような気分を味わえる中国の「雪の里」

黒竜江省牡丹江市の雪郷国家森林公園はここ数日、気温が急激に下がり、雪が積もり、今シーズンの冬で最も美しい景色が広がるようになっている。屋根に雪が降り積もった小屋はまるで「雪のケーキ」や「雪のキノコ」のように見える。一面の銀世界が広がる林の奥にあるこの小さな町を訪れると、ファンタジックな童話の世界に入り込んだような気分を味わえる。

同園は近年、現地の風俗・習慣をテーマにした没入型の体験やアクティビティを次々と打ち出しているほか、関連施設やサービスをアップデートし、スマート観光案内システムを導入し、全天候緊急時対応ポイントを設置するなど、観光客が安心して、思いきり遊ぶことができるよう取り組んでいる。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年1月22日