「水磨年糕」の香り漂い、高まる春節ムード　浙江省慈渓

浙江省慈渓市掌起鎮東埠頭村にある年糕（餅）の「共富工坊」（共同富裕工場）では、製造スタッフが米を研ぎ、粉を挽き、蒸し上げ、細長く切る作業に追われていた。出来上がった「水磨年糕」（水と一緒に石臼で挽く製法で作った餅）は、梱包後、市場に出荷される。人民網が伝えた。

同村は、「無形文化遺産の継承＋共同富裕による増収」を中心に、無形文化遺産の「水磨年糕」作りを豊かになるための「黄金の鍵」へと変身させた。今では、「水磨年糕」は高級飲食市場に進出し、年間販売量は300％増え、年間生産能力は2千トンに達し、「共富工坊」による農村振興という新たな富裕化の道を切り開いた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年1月30日