ポケモン公式サイトが靖国神社でのイベントめぐり謝罪　謝罪は終点ではない

日本の有名ゲーム・アニメIPである「ポケットモンスター」の運営サイトが先ごろ、日本のA級戦犯を祀る靖国神社で1月31日に関連イベントを開催するとの情報を掲載し、大きな騒動となった。これに対し、ポケモン公式サイトは1月30日、中日二ヶ国語で謝罪文を掲載。「今後は同様の事態を繰り返さぬよう、イベント情報のチェック体制および承認プロセスの抜本的な見直しと強化を行う」と表明した。人民日報が伝えた。

表面的には、これは「不測の事態」のように見え、ポケモン公式側もイベントの承認プロセスにおける「確認不足」が原因だとしている。しかし、表象をはぎ取れば、この騒動の発生には必然性があったことが分かる。

原因を突き詰めれば、今回の件によって、同社に歴史認識上の深刻な問題と偏向が存在し、歴史に対するしかるべき敬畏が欠如していることが露呈したと言える。それゆえ、もし世論の圧力に迫られなければ、恐らく公式側がこの情報を削除したとは限らず、ましてや公開謝罪など論外だっただろう。

A級戦犯を祀る靖国神社でイベントを開催することは、中国人民の感情を深刻に侮辱し傷つけるものであるだけでなく、かつて日本軍国主義に蹂躙された全てのアジア諸国を傷つけるものでもある。だからこそ、今回の件には中国のネットユーザーから一斉に反発の声が上がっただけでなく、当然ながら、各国のユーザーからも問題視する声が強く上がったのである。これに対し、ポケモン側も公開謝罪の中で「この度の掲載により、さまざまな反応やご意見をいただく結果となりました」と、不明瞭ながらも認めている。

ポケモンはゲームフリークとクリーチャーズが開発し、日本の大手ゲーム会社である任天堂が発売している。世界で最も収益を上げるトップIPの一つとして、長年にわたり世界で膨大なファンを獲得している。ましてや中国市場はポケモンのグローバル戦略における核心的な市場の一つだ。ピカチュウやコダックといったポケモンのキャラクターは本来、子供たちの健全な成長に寄り添うパートナーであるべきだが、運営側の現在の行いは、こうしたキャラクターを歴史観を歪める「道しるべ」として利用するに等しく、歴史を冒涜し、未来に損害を与えるものである。

ポケモンが、中国から利益を得る一方で、無遠慮に中国の利益を損なうことは許されない。中国市場が歓迎するのは誠実さと尊重であり、歴史や道義において態度を曖昧にし、二面性のある手法を取ることを断じて黙認せず、軍国主義に加担するいかなる行為も容認しない。靖国神社へ行くことは「冒険」ではなく、一線を越えた侮辱行為である。民族感情のレッドラインにひとたび触れれば、どれほど大きなブランドであっても必ずしっぺ返しを受け、どれほど知名度が高くても必ず見捨てられる。

グローバルな影響力を持つ国際企業として、ポケモンは正しい価値観を遵守すべきだし、各国民の感情と基本的な慣習を尊重する自覚を持たなければならない。敏感な問題において立場を曖昧にし、譲れぬ一線に挑戦するいかなる近視眼的行為も、自らのブランドの根幹を揺るがすに等しく、最終的に市場からの排除と名声の崩壊を招くのは必至だ。

グローバル化の時代において、尊重とはあってもなくてもよい飾りではなく、協力を構築し、信頼を勝ち取るための重要な架け橋である。したがって、ポケモンにとって謝罪は必要な出発点かもしれないが、決して終点ではない。ポケモンが今回の件を契機に、深い自己反省と徹底的な価値観の是正を行うことで、グローバル化の波の中でしっかりとした思想的立場に立つことを真に学べるか否かが、真に試されている。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年2月2日