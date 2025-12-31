王毅氏「第二次世界大戦の勝利の成果を断固として守らねばならない」

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は30日、2025年の国際情勢と中国外交に関するシンポジウムで、「今年は中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年に当たる。しかし、世界各国の人々が歴史の教訓を汲み取り、平和と発展を共に図るこの特別な年に、かつて中国侵略戦争を発動した日本は、自らが犯した様々な罪行を深く反省しないばかりか、日本の首相が公然と中国の領土主権に挑戦し、第二次世界大戦の歴史的結論に挑戦し、戦後国際秩序に挑戦している。平和を愛する全ての国々、悲劇の再演を望まぬ全ての人々は、断じてこれを容認しない。我々は、日本軍国主義の復活に強く警戒しなければならず、命と鮮血をもって勝ち取った第二次世界大戦の勝利の成果を断固として守り、苦労して勝ち取った平和と安定をしっかりと維持しなければならない」と述べた。新華社が伝えた。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月31日