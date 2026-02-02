中国1月の製造業PMIは49.3％　製造業生産指数は拡大局面続く

国家統計局サービス業調査センターと中国物流調達連合会が発表したデータによると、2026年1月、中国の製造業購買担当者景気指数(PMI)は前月比0.8ポイント低下の49.3％だった。人民日報が伝えた。

企業の生産の増加ペースは鈍化したが、全体としては拡大傾向が続いた。1月の製造業生産指数は50.6％だった。ただ、前月比では1.1ポイント低下しており、製造業の生産状況は全体としては引き続き拡大傾向にあったが、増加ペースは前月より鈍化したことが分かる。その主な原因として、消費財製造業の生産活動が短期的に大幅に鈍化したことが挙げられる。

新たな原動力は拡大傾向が続き、産業構造が最適化され続けた。1月には中国製造業の新たな原動力の拡大傾向が続き、設備製造業のPMIが50.1％となり、引き続き景気拡大局面にあった。ハイテク製造業のPMIは52％で、12ヶ月連続で景気拡大局面を維持した。そのうち生産指数と新規受注指数は54％に迫る高い水準にあり、ハイテク製造業の景気が拡大し続けている様子がうかがえる。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年2月2日