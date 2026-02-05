125兆元超！中国とAPEC加盟経済圏の貿易額、5年間の成果を発表

アジア太平洋経済協力（APEC）の「中国年」シリーズイベントの重要な一環として、APEC税関手続き分科委員会の2026年第1回全体会議が4日、広東省広州市で開催された。

会議で明らかになったところによると、「第14次五カ年計画（2021-25年）」期間中、中国とAPEC加盟経済圏との輸出入総額は125兆4900億元（1元は約22.6円）に達し、「第13次五カ年計画（2016-20年）」期間比で39.4％増加した。うち、2025年の輸出入額は26兆2900億元に達し、同期間における中国の貿易総額の6割近くを占め、協力発展の成果が持続的に現れている。（編集JZ）

「人民網日本語版」2026年2月5日