蔵暦新年を祝福する「酥油花」の制作に追われる職人　西蔵・拉薩

蔵暦新年を控えた2月4日、西蔵自治区拉薩（ラサ）市の市街地では、蔵暦新年到来のムードが高まりを見せており、蔵暦新年用品市場では、蔵語で「孜扎」と呼ばれるバター細工の「酥油花」を人々が次々と買い求めていた。また飾り箱の「切瑪盒」も蔵暦新年の縁起物として、各家庭に欠かせない年越し用品となっている。中国新聞網が伝えた。

「酥油花」は、ヤクのバターを主原料に、職人がすべて手作業で捏ねて制作する。仏像や人物、花卉、樹木、鳥獣などが、「吉祥八宝（八つの吉祥文様）」や「調和四瑞（四和睦）」、「長寿図」といった伝統的な図柄にデザインされる。これらの図柄やデザインには、新しい年の平安や吉祥などを願う蔵族の人々の美しい祈りが込められている。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年2月5日