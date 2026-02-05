スマート製造ライン、28.5秒でスマートフォン1台が完成
人民網日本語版 2026年02月05日11:15
このほど、スマートフォン大手の栄耀（Honor）スマート製造センターを取材したところ、AI技術の活用により、スマートフォンの電池技術、通信モジュール、ディスプレー技術などの分野でブレイクスルーが実現していることが分かった。新華網が伝えた。
28.5秒でスマートフォン1台が完成し、生産ライン全体の良品率は最高で99.99％に達する。産業用大規模言語モデル「魯班」は、500近くの部品の特徴点を一度に分析し、1秒当たり12万5000回の並列演算を行うことで、製造工程をミリメートル単位からサブマイクロメートル単位へと飛躍させた。
独自技術の開発からスマート生産、品質管理に至るまでの全プロセスは、グローバル産業チェーンにおける「中国のスマート製造」の革新的な力を体現している。（編集YF）
「人民網日本語版」2026年2月5日
