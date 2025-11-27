産業用ロボット、10月の売上は前年比41.7％増

国家税務総局が24日に発表した情報によると、最新の付加価値税インボイスデータによると、中国の新たな質の生産力は10月も成長・拡大を維持した。ハイエンド製造、イノベーション産業、デジタル・実体融合の3大分野が堅調な成長を示し、経済発展に新たな活力を注ぎ続けた。科技日報が伝えた。

10月の設備製造業の売上は前年同期比7.3％増で、今年に入ってから製造業平均水準以上で推移し、製造業に占める比重が50％近くになっている。うちコンピュータ通信機器製造業の売上は同10.1％増、船舶および関連装置製造業は同24.4％増、電池製造業は同27.2％増で、発展の力強い勢いを示した。

ハイエンド製造のみならず、イノベーション産業の発展も加速している。10月のハイテク産業の売上は同13.6％増で、うちハイテクサービス業は同16.1％増、ハイテク製造業は同10.1％増。特に「AI＋」行動の加速に伴い、集積回路の売上が同32.5％増、産業用ロボットが同41.7％増、ドローン製造が同38.4％増となった。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年11月27日