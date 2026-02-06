商務部「外資系企業の中国での長期的発展見通しを良好に」

商務部（省）の何亜東報道官は5日に行われた同部の記者会見で、「第15次五カ年計画（2026-30年）期間に、中国は質の高い発展に向けて着実に前進し、高水準の対外開放を持続的に拡大するとともに、多国間貿易体制を揺るぎなく擁護し、各国とともに平等で互恵的な経済貿易関係の発展を強化し、外資系企業が中国における長期的発展に対し良好な見通しを持てるようにする」と述べた。

何報道官は記者会見での質問に答えて、「2025年に、韓国の中国製造業に対する投資は前年比14.1％増、カナダの中国ハイテク産業への投資は同11.7％増、フィンランドの中国製造業への投資は同21.7％増、英国の対中投資は同15.9％増となった。2026年に入ると、韓国の李在明大統領、カナダのカーニー首相、フィンランドのオルポ首相、英国のスターマー首相などの国家指導者が代表団を率いて中国を訪問し、理解と相互信頼をより深めたとともに、二国間経済貿易協力の大きな可能性を切り開き、多国籍企業がより確信をもって対中投資や中国での事業展開を行える環境を提供した」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年2月6日