「チルドタニシ麺」が春節用品の売れ筋に？　広西・柳州

広西壮（チワン）族自治区柳州市の名物として有名なタニシ麺（米で作った麺とタニシのスープを合わせたスープビーフン）だが、このほど複数のメーカーが新たに発売した「チルドタニシ麺」が2月4日、春節（旧正月、今年は2月17日）を控え、人気を博しており、1日あたりの平均売上が数万パックに達し、売り上げが上昇し続けている。近年、消費者の柳州タニシ麺の実店舗に対する味わいへの追及が高まり続けており‌、そこからチルドタニシ麺が誕生した。チルドタニシ麺は、技術を駆使することで、実店舗の味わいと風味を最大限再現しており、消費者がどこにいても、柳州の地元の味と同じタニシ麺を味わうことができる商品になっているという。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年2月6日