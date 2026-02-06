北斗ショートメッセージサービスが正式に提供開始

中国時空情報集団有限公司（中国時空）のサービス能力を基盤に、中国移動、中国電信、中国聯通の3大電気通信事業者はいずれも北斗ショートメッセージサービスを開始した。これは緊急通信、アウトドアでの移動、日常の連絡における安全確保に寄与するだけでなく、健康サービス、高齢者介護、児童保護など多様な民生分野にも幅広く活用されることが5日、中国時空への取材で分かった。科技日報が伝えた。

北斗ショートメッセージは、北斗衛星測位システムのショートメッセージ機能に基づく一般向け衛星通信サービスだ。中国時空は2024年11月に北斗ショートメッセージサービスを正式に発表した。地上ネットワークが機能しない環境でも、対応端末を通じて、北斗衛星経由で直接メッセージの送受信が可能となる。現在、ファーウェイ（華為）、栄耀（Honor）、シャオミ（小米）、vivo、OPPOなどの中国ブランドが、北斗ショートメッセージに対応した60機種近くの端末を相次いで投入している。中国移動、中国電信、中国聯通の利用者はいずれも、「SIMカードや番号を変更することなく」、手軽に同サービスを利用できる。

山間部でのハイキングや海上作業、さらには災害救助や緊急連絡などの場面において、北斗ショートメッセージは地上移動通信の効果的な補完となり、人々に信頼性の高い安全な連絡手段を提供する。このサービスの普及により、衛星通信技術は現実のものになり、北斗サービスは人々の生活に溶け込み、身近に感じられるテクノロジーの守り手となりつつある。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年2月6日