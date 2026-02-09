「春運」の第1週、社会全体の地域を跨ぐ移動者数は延べ14億人超に

交通運輸部（省）のデータによると、「春運」（春節＜旧正月、今年は2月17日＞期間の帰省・Uターンラッシュに伴う特別輸送体制）開始から7日目にあたる2月8日、社会全体の地域を跨いで移動した人の数は、前日比0.8％増、前年同期比0.8％増の延べ2億2428万人に達すると見込まれている。これにより、春運の第1週における累計移動者数は前年同期比2.0％増の14億1322万7千人、1日平均2億189万人になると見られている。人民日報が報じた。

全体的に見ると、春運開始後、旅客の流れは、中心都市から次第に外に向けて広がる流れとなっている。2月4日から8日まで、社会全体の地域を跨ぐ移動者数は5日連続で前日比増となっており、その増加率は勢いを増している。春節前の旅客移動のピークは2月14日前後になると見られている。（編集WB）

「人民網日本語版」2026年2月9日