過去記事

多言語

人民網日本語版>>写真

春節の特別輸送体制スタート、中国各地で「春節モード」に

人民網日本語版　2026年02月03日14:53
春節の特別輸送体制スタート、中国各地で「春節モード」に
G2815号の車内で、特色豊かな春運PRイベントを実施する石家荘鉄道公安処乗警支隊（2月2日撮影・席彪）。

2026年の「春運」（春節＜旧正月、今年は2月17日＞期間の帰省・Uターンラッシュに伴う特別輸送体制）がスタートし、中国の各地では、温もりに満ちた帰省シーンが広がっている。これは単なる大規模な人口の移動なのではなく、無数の人々にとって、期待と様々な思いと共に故郷を目指す瞬間でもある。人民網が伝えた。

線路上では、故郷へとはやる気持ちを抱く乗客を乗せた列車が走行している。駅の内外では、趣向を凝らした春節の装飾がめでたい年越しムードを盛り上げている。荷物運びを手伝うボランティアや、手書きの「福」の字を贈る書道家、乗車口で検札する乗務員まで、どの姿もこの特別な時期の移動をサポートする温もりに満ちている。そしてこうした細部まで行き届いた見守りやサービスが、長い旅路を安心感と温かさを伴うものへと変えている。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年2月3日

12345678 次ページ

注目フォトニュース

関連記事

このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn