春節の特別輸送体制スタート、中国各地で「春節モード」に

2026年の「春運」（春節＜旧正月、今年は2月17日＞期間の帰省・Uターンラッシュに伴う特別輸送体制）がスタートし、中国の各地では、温もりに満ちた帰省シーンが広がっている。これは単なる大規模な人口の移動なのではなく、無数の人々にとって、期待と様々な思いと共に故郷を目指す瞬間でもある。人民網が伝えた。

線路上では、故郷へとはやる気持ちを抱く乗客を乗せた列車が走行している。駅の内外では、趣向を凝らした春節の装飾がめでたい年越しムードを盛り上げている。荷物運びを手伝うボランティアや、手書きの「福」の字を贈る書道家、乗車口で検札する乗務員まで、どの姿もこの特別な時期の移動をサポートする温もりに満ちている。そしてこうした細部まで行き届いた見守りやサービスが、長い旅路を安心感と温かさを伴うものへと変えている。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年2月3日