40日間にわたる2026年度の特別輸送体制「春運」が2日からスタート

今年の「春運」（春節＜旧正月、今年は2月17日＞期間の帰省・Uターンラッシュに伴う特別輸送体制）は2月2日から3月13日までの40日間となっている。

今年は、春節に合わせて2月15日から23日までが9連休となるため、「史上最長の春節」と言われており、「春運」期間中には、帰省や旅行目的で移動する人が急増し、地域跨ぎで移動する人の数は過去最多の延べ95億人以上に達すると予想されている。

移動方法は、自家用車による移動が依然としてメインとなっており、全体の約8割を占めると見られている。鉄道利用者は延べ5億4000万人、民間航空の利用者は延べ9500万人に達し、全体の規模と1日当たりの移動する人の数のピーク値はいずれも過去最高を記録すると予想されている。

自家用車による移動

◆9連休中は高速道路料金が無料に

2月15日0時から2月23日24時（旧暦12月28日から1月7日）まで、7人乗り以下の小型乗用車を対象に、全国の高速道路料金が無料になる。

◆電気自動車の充電施設は2000万ヶ所以上、ミニプログラムで確認可能に

2025年末の時点で、中国の電気自動車の充電施設は累計で2000万ヶ所以上に達し、全国の高速道路のサービスエリアの充電ガンは7万1500本に達している。ドライバーはミニプログラム「e路暢通」を使って、全国の高速道路のサービスエリアにある充電施設ポールの状態をチェックすることができる。

鉄道による移動

◆「春運」に初めて投入される新しい路線と駅

今年は、西安と延安、包頭と銀川、広州と湛江、重慶と黔江を結ぶ路線などを含む22本の路線、距離にして計3109キロと、約50駅が「春運」に初めて投入される。そして、旅客列車約560本が増発・最適化されており、沿線の住民の利便性をより高めている。

◆夜行高速列車が約1000本運行

「春運」期間中、北京と広州を結ぶ京広線、北京と上海を結ぶ京滬高速鉄道、上海と昆明を結ぶ滬昆高速鉄道といった主な高速鉄道本線において夜行高速列車約1000本が運行される。増発されている夜行高速列車のチケットは一律で発車5日前から購入できる。

民間航空による移動

◆1日当たり延べ1万9400フライトを確保

民間航空を見ると、ハブ空港や人気観光地に向かうフライトが重点的に増便されており、前年同期比5％増の延べ1万9400フライト運航されている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年2月2日