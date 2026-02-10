中国SNSで日本の右傾化を懸念する投稿多数、外交部のコメント

外交部（外務省）の9日の定例記者会見で、林剣報道官が中国のSNSで日本の右傾化を懸念する投稿が多数見られることについて質問に答えた。

【記者】日本の総選挙結果が公表された後、中国のSNS上では日本の右傾化を懸念する投稿が数多く見られる。中国政府はこの反応をどう見るか。

【林報道官】かつて日本軍国主義は、日本を侵略戦争という誤った道へと導き、アジア近隣諸国と世界に対して極めて大きな罪を犯し、日本国民にも甚大な惨禍をもたらした。歴史の教訓は極めて深いものであり、歴史を鑑として初めて未来へ向かうことができる。日本は、平和発展路線を堅持し、実際の行動によって周辺諸国と国際社会の信頼を得るのか、それとも歴史の潮流に逆行して戦後国際秩序に挑戦するのか。日本の為政者と各界の有識者はこの点について深く考えるべきだ。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年2月10日