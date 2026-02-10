外交部「日本の指導者が誰であれ、中日の四つの政治文書を厳守しなければならない」

外交部（外務省）の9日の定例記者会見で、林剣報道官が対日政策に関する質問に答えた。

【記者】最近の中国の対日強硬姿勢が8日の日本の選挙結果に重大な影響を与えたとの見方があることについて、中国としてコメントは。

【林報道官】中国はこれまで他国の内政に干渉したことはないし、中国の内政に干渉し、中国の核心的利益を侵害し、国際法及び国際関係の基本準則に違反し、地域の平和と安定を損なうあらゆる誤った言動に断固として反対している。我々の対日政策は明確で、安定した、一貫性のあるものだ。日本の指導者が誰であろうとも、どの政党が政権を握ろうとも、中日の四つの政治文書及び日本国平和憲法を厳守し、自らの約束と国際的義務を履行しなければならない。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年2月10日