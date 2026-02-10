一足早く春節気分を味わえる山間部を走る「鈍行列車」　貴州省

貴州省貴陽と玉屏を結ぶ鈍行列車の5640号は、春節（旧正月、今年は2月17日）を控え、車内には春節飾りが施され、新鮮な農産物の販売や特色ある民族歌舞のパフォーマンス、精巧な無形文化遺産の展示などが行われ、苗（ミャオ）族や侗（トン）族の村々を結ぶこの山間部の列車は、一足早く春節気分を楽しむ人々で賑わっていた。新華網が伝えた。

貴陽と玉屏の間を往復する5640/39号は、貴州省の少数民族居住地域を走行し、すべての駅に停車する「移動市場」でもある。1997年の運行開始以来、沿線の10余りの駅の近くに住む少数民族の村の人々に、安くて便利、そして手軽な交通手段を提供し続けている。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年2月10日