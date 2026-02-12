冬を愛する氷雪アーティスト

中国の東北エリアの人々にとって、冬は単なる一つの季節ではなく、一種のライフスタイルであると言える。氷雪ツーリズムの人気が高まるにつれて、「氷城」と呼ばれる黒竜江省哈爾浜（ハルビン）市は、人気の冬の旅行先になっている。哈爾浜は、多くの人が同地を訪れ、冬を盛り上げることを歓迎している。現在同地では、氷雪経済が勢いよく発展しているだけでなく、自分の才能を活かして冬を盛り上げる氷雪アーティストも生まれている。

今回の動画では、哈爾浜市のランドマークにもなっている巨大雪だるまのデザイナー李秋実さんと、哈爾浜師範大学で氷像を専攻する陳飛越さんという氷雪アーティスト2人の氷と雪をめぐるエピソードや熱い思いを紹介している。2人の作品は、冬が終われば溶けて無くなってしまうものの、丹精込めて、忍耐強く作品を作り上げる熱い思い、そして、中国の東北エリアの冬特有の静けさやロマンチックな雰囲気 が消えてしまうことはない。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年2月12日