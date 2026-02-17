中国、2026年2月17日からカナダと英国にビザ免除を実施

外交部（外務省）報道官は15日、カナダと英国に対するビザ免除政策について記者の質問に答えた。

【記者】先ごろカナダと英国の首脳が訪中した際、中国は両国に対し一方的なビザ免除政策を実施すると表明した。現在の進捗状況は。

【報道官】中国と外国の人々の往来をさらに円滑にするため、中国は2026年2月17日から、カナダと英国の一般旅券（パスポート）所持者に対しビザ免除政策を実施することを決定した。両国の一般旅券所持者が商用、観光、親族・知人訪問、交流訪問、乗り継ぎを目的として中国を訪れる場合、滞在期間が30日を超えなければ、ビザなしで入国することができる。上記のビザ免除政策は2026年12月31日まで実施される。（編集AK）

「人民網日本語版」2026年2月17日