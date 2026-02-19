今年の年越し番組「春晩」、複数のデータで新記録を更新

中央広播電視総台の2026年春晩（春節＜旧正月＞を祝う中国の国民的年越し番組）は、世界中の華人や海外の人々に向けて、年越しの雰囲気とテクノロジーの輝きにあふれた「文化の祭典」を届け、世界中が睦まじく共感をもって共に春節を祝う温かさを伝えた。2月17日午前8時の時点で、春晩の国内における全メディアのリーチ総数は延べ230億6300万回に達し、前年同期比で37.3％増加した。全国テレビ市場における生放送の視聴率は全体で79.29％に達し、13年ぶりの新記録となった。春晩の放送中、1分間あたりの平均同時オンライン視聴者数は3億2500万人に達し、ピーク時には4億人を突破した。人民日報が伝えた。

中央広播電視総台は春晩を85ヶ国語で世界に向けて生中継し、報道した。中国国際電視台の春晩関連報道の世界での閲覧数は前年比32.85％増の延べ23億900万回、動画視聴数は同43.61％増の延べ8億4300万回に達した。中央広播電視総台は世界の約4000のメディアと提携して春晩の生中継と報道を行い、提携メディア数は前年比37.95％増となった。中央広播電視総台が主催したオフラインイベント「春晩序曲 全球看春晩」は、米国やロシア、フランス、ドイツ、イタリア、ニュージーランド、ブラジル、エジプトなど複数の国で開催された。98ヶ国140都市に設けられた4062枚のパブリックビューイング用大型スクリーンで春晩が生中継・紹介され、対象国数は前年比12.6％増、スクリーン数は同15.8％増となった。（編集AK）

「人民網日本語版」2026年2月19日