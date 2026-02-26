2000万年以上も早い！中国のチームが植物の陸上進出時期を塗り替える

陸上にいつ頃から植物が大規模に現れ始めたのか？中国科学院地質・地球物理研究所などの機関による最新研究が、新たな答えを示した。約4億4500万年前には、初期の植物がすでに陸上で大規模に拡張していたというのだ。この時期は、従来の認識よりも2000万年以上も早い。関連する研究成果は24日、科学誌「ネイチャー・エコロジー・アンド・エボリューション（Nature Ecology & Evolution）」に掲載された。

従来の説では、陸上植物が大規模に繁栄し始めたのは4億2000万年前ほどだと考えられていた。しかし、中国科学院地質・地球物理研究所の趙明宇研究員らのチームが海洋堆積物中の地球化学指標を分析した結果、陸上の初期植物は4億5500万年前から4億4500万年前にはすでに陸上で大規模に拡張していたことが判明した。

論文の筆頭著者である蔡家琛博士は、「陸上植物が生成する有機物には、海洋藻類などが生成する有機物と明確な違いがある。それは、前者のほうが有機炭素と総リンの比率が高いという点だ。この陸上由来の有機物が河川を通じて海へ運ばれ堆積すると、海洋堆積物中の有機炭素とリンの比率（C/P比）が上昇する。そのため、この比率が陸上植物の拡張を追跡する重要な指標となるのだ」と説明。

研究チームが世界の複数地域の海成砕屑性堆積物の記録を体系的に分析した結果、C/P比は約4億5500万年前から顕著に上昇し始めていることがわかった。総合的な評価によれば、これは初期の陸上植物の拡張に伴う陸上生産性の著しい向上を反映していると考えられる。

混合モデルによる推定では、約4億5500万年前の後期オルドビス紀以降、陸上由来の有機炭素は海洋堆積物中の総有機炭素埋蔵量の約42％を占めており、これは現代の水準にかなり近い。また、古大陸規模の分析からは、陸上植物の拡張はローレンシア大陸（現在の北米地域など）で最も早く起きた可能性が示唆されている。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年2月26日