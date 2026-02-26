宇樹科技、新型四足歩行ロボットを発表

宇樹科技は24日、新型四足歩行ロボット「Unitree As2」を発表した。同社によると、このロボットの動力性能は現在主力製品である四足歩行ロボット「Go2」の約2倍だという。科技日報が伝えた。

仕様によると、Unitree As2は最大トルク90N.mを誇り、無負荷時の連続稼働時間は4時間を超える。IP54等級の防水設計を採用しており、最高速度5m/秒、積載重量15kgの連続稼働距離は13km以上に達する。

Unitree As2の自重は18kgで、体重105kgの成人が乗っても安定して動作する。

デモ動画では、Unitree As2が複数の複雑な地形や悪天候条件に挑戦し、川の浅瀬、雪原、密林、砂利道などを難なく移動できる様子が映し出されている。

ソフトウェア面では、Unitree As2には生体模倣型のエンボディド大規模言語モデルが搭載されており、インテリジェント伴走システムがアップグレードされている。これにより人間の位置に合わせて移動し、人間のジェスチャーに応じて動いたりジャンプしたりすることができ、人間とペットの犬のような自然なインタラクションを実現している。

さらに、Unitree As2にはオプションで7軸の高性能メカニカルアームなどアクセサリーをオプションで追加可能で、「もう1本の手」を得たことで、テニスのパートナーとしても機能するようになる。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年2月26日