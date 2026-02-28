2025年の世界自動車メーカー販売台数ランキング発表 中国メーカー3社がトップ10入り

ステランティスグループが2月26日に年度決算を発表したことに伴い、2025年の世界自動車メーカー販売台数ランキングがついに確定した。トヨタは依然として年間販売台数1000万台超えで首位をキープし、トヨタ、フォルクスワーゲン、ヒョンデ自動車、ゼネラルモーターズが依然としてトップ4を占め、ステランティスが5位という構図に変化はなかった。証券日報が伝えた。

注目すべきは、ランキングにおける中国自動車メーカーの存在感がさらに高まった点だ。比亜迪（BYD）、上海汽車集団、吉利控股の3社が同時にトップ10入りを果たし、さらに順位も上昇し、世界の自動車市場の勢力図を塗り替える重要な存在となっている。

中国自動車工業協会の許海東専務副事務局長は、「これら中国自動車メーカー3社が世界トップ10に入ったことは、国際化の発展において優れた業績を収めたことと直接的な関係がある。海外にはより広大な市場が存在し、それを十分に活用して初めて、中国の自動車メーカーを真の意味で世界レベルの企業へと押し上げることができる」とした。（編集TG）

「人民網日本語版」2026年2月28日