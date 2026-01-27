中国の2025年の機動車保有台数が4.69億台に　ドライバーは5.59億人

中国公安部（省）の統計によると、2025年における中国全土の機動車（原動機付車両）保有台数は4億6900万台に達した。そのうちの3億6600万台は自動車だった。機動車のドライバー数は5億5900万人で、そのうち自動車のドライバーは5億2500万人だった。同年、中国全土で新たに登録・登記された機動車は3535万台、新たに免許を取得した人の数は2051万人だった。中央テレビニュースが伝えた。

2025年に中国全土で新たに登録・登記された機動車3535万台のうちの2619万台は自動車だった。新たに登録・登記された機動車の数は11年連続で3000万台の大台を超えた。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年1月27日