中国人6割が約680万円以上の車に買い替えを計画　若者に人気の車は？

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

春節（旧正月）を前にして新車への買い替えを計画している人も多いだろう。買い替えるとしたら、多くの人はどれくらいの予算を考えているのだろうか？

世界最大の会計事務所「デロイト・トウシュ・トーマツ」が先頃発表した「グローバル自動車消費者意識調査」の結果によると、中国の回答者の63％以上が「30万元（1元は約22.8円）以上」の車を購入する計画と答えた。なかでも30-39.99万元の割合が30％に達した。つまり、中国の消費者の6割以上が、次に購入する車の予算を30万元以上と考えているということになる。

では、若者は、人生で一台目となる車に、どんな車を選んでいるのだろうか？そして今の若者は車を選ぶ際、どんなことを重視するようになっているのだろうか？

人生で初めて自分で買う車

自動車情報サイト「汽車之家（Autohome Inc）」によると、ユーザーの「若者の1台目の車」に関する書き込みが約1500件あり、最も話題になっている車トップ3は全て新エネ車で、比亜迪（BYD）の元UP、深藍（Deepal）のSL03、奇瑞（Chery）のiCAR 03。価格は11万7500元から16万500元となっている。なかでも代表格とも言える奇瑞のiCAR 03のコンセプトは、「若者の車は若さがあふれていなければならない」で、スマートな運転体験という面を見ると、都市における通勤やアウトドアのニーズを満たしているほか、外観のデザインに参加するようユーザーを促しており、本当の意味で若者の心を掴む車になっている。

若者の遊び道具になっている一台目の車

働く人々にとって、車は職場の席よりもプライベートな空間だと言える。車を安全な場所に停めて、シートを倒し、クッションを敷けば、昼寝ができる最高の空間になる。また、荒野にあこがれ、アウトドアが大好きなキャンパーは、新エネ車を、「自分を充電し続けてくれる巨大なモバイルバッテリー」と見なしている。また、冷蔵庫やテレビまで何でも揃っている車内のスマート空間を、若者はカラオケボックスにしたり、貸切映画館にしたりして、楽しんでいる。

「自分の車でどんなことがしたい？」と若者に聞くと、すぐに個性あふれる答えが返ってくるに違いない。若者にとって、車は動く「要塞」で、狭いコンパクトな空間であるものの、雨風に立ち向かう勇気を与えてくれる場所なのだ。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年1月14日