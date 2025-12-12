2025年1-11月の自動車生産・販売が3100万台突破 新エネ車の輸出は倍増
人民網日本語版 2025年12月12日15:17
中国自動車工業協会が11日に発表したデータによると、2025年1-11月には中国の自動車生産量が前年同期比11.9％増の3123万1000台、自動車販売量が同11.4％増の3112万7000 台に達した。
11月の自動車生産量は前月比5.1％増、前年同期比2.8％増の353万2000台、販売量は前月比3.2％増、前年同期比3.4％増の342万9000台となり、月間生産量が初めて350万台を突破して過去最高を更新した。
新エネ車は引き続き急成長し、1-11月の新エネ車生産量が前年同期比31.4％増の1490万7000台、販売量が同31.2％増の1478万台だった。
輸出は過去最高を更新した。1-11月には自動車輸出量が前年同期比18.7％増の634万3000台に上り、そのうち新エネ車の輸出量は前年同期比倍増となる231万5000台に達した。（編集KS）
「人民網日本語版」2025年12月12日
