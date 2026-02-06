中国の2025年ゴールドバー・金貨消費量　初めて金アクセサリーを抜く

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

中国黄金協会が5日に発表した統計データによると、2025年に中国の金消費量は前年比3.57％減の950.096トンとなり、そのうちゴールドバーと金貨の消費量が初めて金アクセサリーの消費量を上回った。

具体的に見ると、金アクセサリーの消費量は同31.61％減の363.836トン、ゴールドバーと金貨は同35.14％増の504.238トン、工業用途・その他の用途は同2.32％増の82.022トンだった。

同協会は、「消費者は各種金投資の性質についてますます理解を深めている。2025年にゴールドバー・金貨の消費量が金アクセサリーの消費量を初めて上回ったことは、金市場の消費構造が段階的に転換しつつあることを示している。また、電子や新エネルギーなど新興産業の急速な世代交代・発展にともない、工業分野の金需要が安定的に伸びた」と分析した。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年2月6日