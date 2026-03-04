AIが大気汚染モニタリングに実装されて「青空を守る戦い」をバックアップ

生命を維持するためには呼吸が絶対に必要で、大気の質の良し悪しは、人間の健康に大きな影響を及ぼす。統計によると、2023年、大気汚染が原因となる死者の数は世界で700万人以上に達したと推計されている。科技日報が伝えた。

人工知能（AI）技術が台頭し、各業界における実装が加速しており、大気汚染防止をバックアップするようになっている。世界経済フォーラムの公式サイトによると、多くの国がAIやモノのインターネット（IoT）、ビッグデータを、大気汚染モニタリング体系に組み込み、大気の変化を追跡し、汚染アラートを発表して、デジタル時代において人々が安心して呼吸できるための後ろ盾を築いている。

澳門（マカオ）科技大学と中国気象科学院の科学者が共同で構築した「AI-Air」システムには、大気化学環境モデルが実装され、河南省鄭州市や海南省海口市といった都市で導入され、汚染物質の濃度の予測能力が顕著に高まった。そして、複雑な地形や気候下におけるカギとなる気象要素を分析し、複雑な環境下でAIを活用することのポテンシャルが示されている。

中国科学院空天情報研究院の石崇教授が率いるチームは日本の科学者と共同で、「AIRTrans」アルゴリズムを開発した。このシステムはマルチバンドの衛星の観測データの中から、エアロゾルのカギとなる特性を抽出する精度と効率を大幅に高めている。AIが実装されたこのアルゴリズムは、すでに衛星を利用したエアロゾル濃度とその高さに関する情報をキャプチャーすることに成功し、汚染物質モニタリングとアラートシステムの効果的なソリューションとなっている。また過去のデータセットを分析することで、特定の都市の大気汚染の動向を予測することも可能にしている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年3月4日