海上で養殖魚の成長見守る「新漁民」

海岸線から30キロ離れた位置にある広東省珠海市の小蜘洲島の北側の海域には、「格盛1号」半潜水型養殖プラットフォームが浮かんでいる。ダイバーの黄錦堯さん（29）は、ダイビング器材の準備を終えると、大きく息を吸って、海へ飛び込んだ。黄さんは、発展を遂げる深海・遠海養殖産業が生んだ「新漁民」で、3万立方メートル以上の「鋼鉄の島」で養殖されている魚の成長を見守っている。人民日報が伝えた。

「養殖されている魚の群れの医師」というのが黄さんの仕事だ。魚の泳ぎ方や体の表面の状態、活発度などを観察して、異常がないかチェックしている。「従来の漁民の生活は天候次第だった。今はデータに基づいて魚を養殖している。気象水文モニタリングや海上、海中の監視カメラによるモニタリング、設備によるコンディション管理、データ収集・分析、遠隔伝送が一つになったプラットフォームが魚の養殖に、技術的サポートを提供している」と話す。

現在、黄さんのように「新漁民」として海で活躍する若者がますます増えており、深海・遠海の養殖プラットフォームにおいて、近代化海洋牧場を建設するために若々しい力で貢献している。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年3月5日