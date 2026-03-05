哈爾浜の高さ19メートルの「巨大雪だるま」がしばしのお別れ

黒竜江省哈爾浜（ハルビン）市道里区の音楽公園で78日間にわたって、見る人をほっこりさせてきたネット上の人気者「巨大雪だるま」が今月4日早朝、春の訪れを感じさせる穏やかな日光が注がれる中、解体されて、来シーズンまで「しばしのお別れ」となった。今シーズンの「巨大雪だるま」は高さ19メートルで、3500立方メートルの雪を使って作られていた。解体される様子を見るためにわざわざやって来た多くの市民や観光客が雪だるまの周囲で、少しずつ解体されていく様子をスマホで撮影していた。哈爾浜日報が伝えた。

道里区園林局の職員によると、気温が上がっているため、安全を考慮し、4日未明から午前8時まで8時間かけて、作業員約20人によって巨大雪だるまの解体が行われた。

「巨大雪だるま」が設置されていた場所には何も無くなってしまったが、多くの人のスマホには微笑む雪だるまと一緒に映った写真、ソーシャルメディアには検索のトレンド入りした記録、そして、氷雪関連消費の盛り上がりはしっかり残された。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年3月5日