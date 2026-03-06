謝鋒駐米大使「中米両国は和すれば共に利し、争えば共に傷つく」

中国の謝鋒駐米大使（全国政協委員）は5日、北京で取材を受け、中米関係について「歴史がすでに繰り返し証明しているように、中米両国は和すれば共に利し、争えば共に傷つく。中国には堅持しなければならない原則と譲れない一線があり、我々は引き続き断固として揺るぎなく自国の主権、安全保障、発展上の利益を守っていく」と語った。中国新聞網が伝えた。

謝大使はさらに、「それと同時に、米国側が中国側と向き合って進み、両国首脳間の重要な共通認識を実際の行動によって実行に移し、相互尊重、平和共存、協力・ウィンウィンの原則に基づき、中米関係の安定的で健全かつ持続可能な発展を後押しすることを望む。これは両国の国民に幸福をもたらすだけでなく、世界の平和・安定・発展を極めて大きく促進することにもなる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年3月6日