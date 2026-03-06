広西が伝統行事「上巳節」に合わせて4月17日から20日が4連休に

広西壮（チワン）族自治区人民政府弁公庁が、今月4日に発表した今年の伝統行事「上巳節（旧暦3月3日、今年は4月19日）」に合わせた連休のスケジュールによると、4月18日（土曜日）と4月19日（日曜日）の週末に加えて4月17日（金曜日）、4月20日（月曜日）も振替休日となり、合計4連休になる。人民網が伝えた。

歌や踊りを楽しみ盛り上がりを見せる「上巳節」（撮影・雷琦竣）。

「上巳節」の日には、山歌（民謡）を歌ったり、手まりで遊んだり、花火を上げたり、打楽器・銅鼓を演奏したり、バンブーダンスを踊ったりといった民俗行事が行われる。

4連休中、帰省して山歌を歌う行事に参加するにしても、都市部で賑やかな雰囲気を楽しむにしても、没入型で広西のカーニバルを体験することができる。

「上巳節」の日に大勢の観光客で賑わう南寧市の広場（撮影・付華周）。

心地良い春風が吹き、山歌が響き渡る「上巳節」をみんなでお祝いしよう！（編集KN）

「人民網日本語版」2026年3月6日