「第15次五カ年計画」提案、「科学技術」に46回言及

「第14次五カ年計画」（2021－25年）と比較すると、「第15次五カ年計画」（2026−30年）は科学技術の「自立自強」を求めるだけでなく、「高水準」をさらに強調している。人民日報が伝えた。

習近平総書記は「高水準の科学技術の自立自強は質の高い発展の戦略的支えだ」「中国式現代化には科学技術の現代化による支えが必要で、質の高い発展の実現には科学技術イノベーションによる新たな原動力の育成が必要だ」と強調した。

「国民経済と社会発展の第15次五カ年計画の策定に関する中共中央の提案」（以下「提案」）は、「高水準の科学技術の自立自強の加速」を明確に掲げ、「科学技術の自立自強の水準の大幅な向上」を「第15次五カ年計画」期の経済・社会発展の主要目標の一つに据え、一貫して科学技術革新を国家戦略の中核に位置づけている。

「提案」は「科学技術」に46回、「イノベーション」に61回、「新たな質の生産力」に6回言及しており、科学技術の発展を重視する中国の姿勢を際立たせ、「第15次五カ年計画」期間に科学技術イノベーションを経済発展の重要な牽引力とし続け、「科学技術における優位性を確保する」という中国の決意を示している。

「科学技術」という言葉が「提案」で繰り返し登場するのは、国内外の情勢に対する深い判断に基づく戦略的選択だ。

新たな科学技術革命と産業変革におけるブレイクスルーが加速する中、世界の科学技術イノベーションはかつてないほど活発化しており、科学技術イノベーションは生産効率の向上、供給能力の強化、潜在成長率の喚起における重要な原動力となっている。質の高い発展は社会主義現代化国家の全面的建設における最重要課題であり、社会生産力のさらなる解放と発展、「あるかないか」から「良いか悪いか」への転換を実現することに重点を置いている。科学技術の現代化に依拠し、科学技術イノベーションを推進し、地域の実情に即した新たな質の生産力を発展させ、全要素生産性を向上させて初めて、質の高い発展にエンジンを提供し、中国式現代化の物質的・技術的基盤を絶えず強化することができる。複雑で厳しい国内外の情勢を前に、科学技術の現代化によって中国式現代化を支え、高水準の科学技術の自立自強によって質の高い発展の基盤を固めて初めて、様々な不確実性や不安定性に積極的に対処し、中国式現代化の安定した持続的な発展を推進することができる。

第14次五カ年計画期間中、中国の科学技術力は新たな段階に躍進し、科学技術イノベーションは実り豊かな成果を収め、新たな質の生産力は着実に発展し、第15次五カ年計画の経済・社会発展のために堅固な基礎を固めた。

科学技術部（省）が9月に発表したデータによると、2024年の社会全体の研究開発投資額は3兆6000億元（1元は約21.7円）を超え、2020年比で48％増加した。研究開発投資強度は2.68％に達し、EU諸国の平均を上回った。研究開発従事者総数は世界一だ。2024年の基礎研究費は2497億元に達し、2020年比で70％以上増加した。量子科学技術、生命科学、物質科学、宇宙科学等の分野で多数の重要な独創的成果を収め、高水準の国際学術誌掲載論文数と国際特許出願件数は5年連続で世界一を維持している。

第15次五カ年計画に向けて、高水準の科学技術の自立自強を加速することは依然として重要な課題だ。「提案」は「高水準の科学技術の自立自強を加速し、新たな質の生産力の発展を先導する」との章を設け、新たな科学技術革命と産業変革という歴史的好機を捉え、教育強国・科学技術強国・人材強国の建設を統合的に推進し、国家イノベーションシステム全体の効率性を高め、独自のイノベーション能力を全面的に強化し、科学技術の発展における優位性を確保し、新たな質の生産力を絶えず生み出す方針を打ち出している。

第14次五カ年計画から第15次五カ年計画へと移行するにあたり、科学技術イノベーションにはより中核的な使命が与えられている。第14次五カ年計画と比較し、第15次五カ年計画では科学技術の「自立自強」が求められるだけでなく、「高水準」がより強調されている。これは、将来の科学技術発展が基礎研究から産業応用までの完全なチェーンを確立し、科学技術イノベーションを真に質の高い経済発展を駆動する力の源泉とすることを目標に、独創的イノベーションと破壊的技術イノベーションをより重視することを意味する。

目標志向と問題志向を堅持し、第15次五カ年計画期の科学技術イノベーションについて、「提案」は独創的イノベーションと重要コア技術の研究開発の強化、科学技術イノベーションと産業イノベーションの深い融合の推進、教育・科学技術・人材発展の一体的推進、「デジタル中国」建設の踏み込んだ推進という4つの面から体系的な配置を打ち出している。

計画より実行がより重要だ。今後5年間の奮闘を経て、中国の科学技術力はまた新たな段階へと飛躍し、科学技術イノベーションが新たな質の生産力を先導し、質の高い発展の促進においてより大きな効果を上げ、中国式現代化の建設により強力な支えを提供することになる。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年11月4日