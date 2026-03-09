高原に住む長寿姉妹　西蔵・拉薩

標高4680メートルに位置する西蔵自治区拉薩（ラサ）市尼木（ニム）県霍徳村には、同村で最高齢の長寿姉妹である95歳の貢覚曲珍さんと92歳の次卓拉姆さんが暮らしている。新華網が伝えた。

姉の貢覚曲珍さんは、長男と一緒に暮らしており、自宅で80頭余りのヤクと50頭余りの羊を飼っている。妹の次卓拉姆には子供がおらず、姪と一緒に生活しており、その家にも80頭余りのヤクと40頭余りの羊がいる。牛肉や羊肉などの畜産品収入のほか、西蔵農牧民に対する国からの各種補助金により、この長寿姉妹は、衣食に困ることなく幸せな生活を送っているという。

西蔵の平均寿命は現在72.5歳まで向上している。姉妹は、「かつての西蔵」の苦難を経験しているが、現在は「新たな西蔵」の幸福を享受している。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年3月9日