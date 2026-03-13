中国経済の安定性はどれほど高いのか

現在、国際情勢は激しく揺れ動き、地域紛争の激化やエネルギー市場の変動など、不確実性が常態化している。こうした中、世界経済の主要な貢献者であり安定の錨として、中国経済が今後も安定性を維持できるのかという点に関心を寄せる声が少なくない。

全国両会（全国人民代表大会・中国人民政治協商会議全国委員会）という窓を通して見れば、答えは明確かつ確固たるものだ。中国経済は安定を維持できるだけでなく、確かな形で長期にわたり安定を保つことができる。このような安定性によって、中国はすでに、そして今後も引き続き、激動する世界において希少な「確実性のオアシス」であり続けるだろう。

■戦略計画における長期主義

――国家発展計画法案の審議。これは歴史的な飛躍を意味する。すなわち、中国は70年余りにわたり「五カ年計画」を通じて発展を推進してきた経験を、正式に国の法律として位置付けた。

――第15次五カ年計画（2026～30年）綱要案の審査。第15次五カ年計画綱要案を精読すると、質の高い発展が鮮明なテーマであり、これは第14次五カ年計画（2021～25年）と同じ流れを汲んでいる。科学技術革新、グリーン発展、民生福祉といった一連のキーワードは馴染みのあるものであると同時に、そこに新たな要求も込められている。

■マクロガバナンスの連続性

経済成長目標の設定を通して、中国のマクロガバナンスの知恵を読み解くことができる。

第15次五カ年計画綱要案は、GDP成長目標を「合理的な範囲内に維持し、各年度の状況に応じて示す。2035年までに1人あたりGDPを2020年比で倍増させ、中等先進国の水準に到達するための基礎を固める」としている。

この目標は第14次五カ年計画の延長線上にあり、いずれも定性的な表現の中に定量的な要求を盛り込んでいる。

さらに政府活動報告を見ると、今年のGDP成長目標を「4.5％〜5％」に設定しており、「より良い結果を目指して努力する」という前向きなシグナルを発している。「4.5％〜5％」という目標は、中長期的な発展目標との連続性を保ちつつ、今年のリスク防止や構造調整、転換促進のための十分な余地を残したものだ。

■政策執行の一貫性

第15次五カ年計画綱要案と2026年の政府活動報告を俯瞰すると、「人を中心とする発展思想」があらゆる政策の中心となっている。

高齢者ケアや育児支援、雇用と所得増加、住宅保障といった国民の切実な願いに対して、政府活動報告は的確に応えている。「条件の整った地域で小中学校の春休み・秋休みの普及を支持する」「中度以上の要介護高齢者向け介護サービス利用補助金事業を実施する」「初婚・初産家庭への住宅保障を強化し、多子世帯の居住環境向上のニーズを支援する」といった具合だ。

これらのきめ細かな「リスト」は、「国民に求めがあれば、政府は応える」というガバナンスの流れを体現している。政策の前後における一貫性と相互の連携が、人々の期待を安定させ、社会の信頼を揺るぎないものにする。

混迷する世界において、中国経済の安定性は貴重な確実性であり、世界に向けて開かれた機会なのだ。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年3月13日