中米が第6回経済貿易協議を開催へ
人民網日本語版 2026年03月13日15:13
商務部（省）報道官は13日、中米双方の合意により、何立峰中共中央政治局委員（国務院副総理）が3月14日から17日まで代表団を率いてフランスを訪問し、米側と経済貿易協議を行うと発表した。双方は、釜山での両国首脳会談およびこれまでの電話会談における重要な共通認識を指針として、互いに関心のある経済貿易問題について協議を行う。（編集AK）
「人民網日本語版」2026年3月13日
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