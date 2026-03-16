世界初の蔵語大規模言語モデルが拉薩で発表
人民網日本語版 2026年03月16日15:20
世界初となる蔵語大規模言語モデル「DeepZang」が15日、西蔵自治区拉薩（ラサ）市で発表された。中国新聞社が伝えた。
DeepZangは西蔵覚羅デジタル産業管理有限公司（覚羅デジタル）が独自に研究開発したもので、中国で初めて国家の生成AI（人工知能）の登録を完了した蔵語大規模言語モデルであり、同分野における世界の技術的空白を埋めるものとなった。
同日に開催された「深く蔵の源をたどり、AIで未来を切り開く」をテーマとするDeepZang蔵語大規模言語モデルおよびスマート応用の発表会で、DeepZangの創業者である旦増羅布（ダンツェン・ロブ）氏は、「このオープンソースの大規模言語モデルプラットフォームは、中国初の多言語・マルチモーダルに対応した民族言語AIオープンプラットフォームだ。80以上の言語サービスをサポートし、『聞く・話す・翻訳する・見る・考える』機能を実現している。現在、DeepZangのアプリも同時に公開されており、複数の産業分野で導入が進められ、「スマート＋」ソリューションのマトリクスを形成していく予定だ」と説明した。
旦増羅布氏によると、覚羅デジタルは2018年から「蔵語・中国語バイリンガル＋AI」という発展計画を確立した。4年をかけて、7000万件近くに及ぶ高品質な蔵語・中国語の対訳パラレルコーパスを構築した。また、蔵語の三大方言地域における大規模音声収集も完了しており、衛蔵（ウツァン）方言1万500時間、康巴（カム）方言1万時間、安多（アムド）方言1万時間を収録している。これは現在、中国で最大規模かつ精度の高いアノテーションが施された蔵語音声データベースだ。（編集YF）
「人民網日本語版」2026年3月16日
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