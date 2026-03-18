韓国ソウル市内の全ての地下鉄駅で「微信支付」の利用が可能に

韓国ソウル市内の全ての地下鉄駅で今月17日から、微信支付（WeChatPay）を使って切符を購入できるようになった。中国人観光客はソウル地下鉄1-8号線の全ての駅の自動券売機で、微信支付を使って切符を購入できる。今回の取り組みは、昨年実施がスタートされた釜山地下鉄に続き、微信支付と韓国の公共交通システムによる新たな提携となった。深セン特区報が伝えた。

昨年、全国に先駆けて釜山地下鉄で微信支付が利用できるようになり、「とても便利で、切符をスムーズに購入できる」と中国人観光客の間で好評となっていた。そして、ソーシャルメディアでは、「ソウルの地下鉄でも早く使えるようにしてほしい」といった声が寄せられていた。これまでソウルの地下鉄に乗る場合は、現金が必要で、事前に両替をしたり、小銭を準備したりしなければならなかったため、手間がかかり、効率が悪く、不便と感じる観光客が多かった。今回、ソウル地下鉄でも微信支付が利用できるようになり、その移動を巡るウィークポイントが改善された。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年3月18日