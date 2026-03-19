中国国連大使「中東情勢は危険な深淵へと追いやられている」

中国の傅聡国連大使は18日、シリア問題をめぐる国連安保理の公開会合で発言し、「シリア情勢を議論する際は、地域全体の情勢から切り離して考えることはできない。中東全体の情勢が危険な深淵へと追いやられつつあり、中国はこれに深い懸念を表明する。戦争の長期化は現地の人々にさらなる苦難をもたらし、地域及び世界経済に甚大な悪影響を及ぼすだけだ」と指摘した。新華社が伝えた。

傅大使は「中国は、直ちに停戦し、戦火のさらなる拡大を防ぎ、できるだけ早く対話と交渉の場に戻るよう呼びかける。中国は引き続き、和平に向けた建設的役割を果たしていきたい」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年3月19日